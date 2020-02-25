Шахраї "продавали" посади голів ОДА за $4 мільйони

Правоохоронці викрили шахраїв, які, посилаючись на зв’язки з найвищим керівництвом країни, обіцяли посади голів ОДА в обмін на понад 4 млн доларів.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"У понеділок, 25 лютого 2020 року, Офіс генерального прокурора, спільно з СБУ та Нацполіцією затримали під час передачі 550 тис. дол групу осіб, які намагались заволодіти шахрайських шляхом грошовими коштами громадянина у сумі 1 млн 650 тис. дол за нібито сприяння у призначенні його на посаду голови Житомирської ОДА, аргументуючи вказані можливості своїми зв’язками з Президентом України, Прем’єр-міністром, главою Офісу Президента", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що цього ж дня правоохоронці затримали під час отримання першої частини грошових коштів у сумі 350 тис. доларів чоловіка, який намагався заволодіти шахрайським шляхом коштами громадянина у сумі 3 млн 100 тис. доларів за нібито сприяння у призначенні його на посаду голови Миколаївської ОДА начебто через своїх знайомих в Офісі Президента України та КМУ.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.