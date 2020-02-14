Затримали шахраїв, які за $50-150 тисяч "продавали" посади в органах влади

Столичні поліцейські викрили групу шахраїв, які обіцяли допомогу особам у працевлаштуванні на керівні посади до вищих органів держвлади, і просили за це від 50 до 150 тисяч доларів.

Про це інформує Управління комунікації Національної поліції України.

"Наразі слідчі Нацполіції завершують розслідування кримінального провадження, де фігурують чотири особи. Їм інкримінують вчинення злочину проти власності, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, поліцейські встановили, що зловмисники обіцяли допомогу громадянам у працевлаштуванні на керівні посади до вищих органів державної влади. Свої «послуги» шахраї оцінювали у суму від 50 до 150 тисяч доларів.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання підозрюваних поліцейські вилучили печатки та штампи різних органів держвлади та суб’єктів підприємницької діяльності, документи, чорнові записи, а також копії матеріалів різних кримінальних проваджень.

Окрім того, правоохоронці виявили дві ймовірно гранати Ф-1, електродетонатори, балон і шприци з речовиною схожою на ртуть.

Тож наразі проводяться першочергові слідчі дії, за результатами яких причетним особам буде повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, уточнили у поліції.