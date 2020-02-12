У Кривому Розі викрили незаконний нафтопереробний завод та п’ять АЗС

У Кривому Розі правоохоронці припинили діяльність незаконного нафтопереробного заводу та п’яти нелегальних АЗС.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

«10 лютого співробітники поліції в рамках відкритого кримінального провадження провели санкціоновані обшуки на території нафтопереробного заводу та на територіях незаконної мережі АЗС в різних районах м. Кривий Ріг. Під час обшуків правоохоронці виявили ємкості заповнені нафтопродуктами, обладнання та транспорт для перевезення незаконно виготовленого палива. Правоохоронці відібрали зразки пального, для проведення експертизи», - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що низькоякісне дизельне пальне та бензин торгової марки невідомого походження реалізовували на заправках міста.

Наразі поліцейські встановлюють власника та осіб причетних до організації незаконного бізнесу на території міста та України.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.