МЗС не радить українцям їздити до деяких регіонів Франції через коронавірус

Міністерство закордонних справ опублікувало рекомендації для українських туристів у Франції, в яких закликало уникати поїздок до регіонів, де зафіксовано спалах коронавірусу, та не відвідувати масові заходи.

Про це повідомляється на сайті МЗС.

"У зв'язку зі збільшенням на території Франції кількості випадків респіраторних захворювань, спричинених коронавірусом (Covid-19), Посольство України у Франції рекомендує громадянам України, які перебувають в цій країні, або мають намір її відвідати, та які належать до найбільш уразливих категорій (людей похилого віку та таких, що мають хронічні захворювання), дотримуватися рекомендацій щодо заходів захисту від зараження хворобою, зокрема - уникати регіонів (Oise, Somme, Haute Savoie, Alpes Maritimes), де зафіксовані випадки захворювань, уникати контактів з хворими людьми, не відвідувати масові заходи, користуватись захисними масками у місцях скупчення людей, дотримуватися особистої гігієни", - йдеться у повідомленні.

У випадку виявлення підвищеної температури та симптомів застуди під час перебування у Франції МЗС радить громадянам України обмежити пересування та невідкладно звернутися до медичного закладу або зателефонувати за номером 15.

Також у відомстві рекомендують українцям, які продовжують перебувати у Франції, зареєструватися у системі "ДРУГ".

Читайте також: Кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 85 тисяч

Як повідомлялося, станом на 29 лютого у Франції зафіксовано 57 випадків зараження коронавірусом. Двоє осіб померли.

Загалом у світі на сьогодні зареєстровано 85 187 лабораторно підтверджених випадки Covid-19, з них – 2 924 – летальні. Одужали понад 39,5 тисяч осіб.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.