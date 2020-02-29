Кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 85 тисяч

Кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі, станом на ранок суботи, 29 лютого, сягнула 85 182.

Про це повідомляє американський Центр системних досліджень та інжинирінгу при Університеті Джона Хопкінса.

Відповідно до статистики, розміщеної на сайті цього центру, кількість померлих від пневмонії, викликаної коронавірусом COVID-19, становить 2 924 особи, з них – 2 727 у Китаї.

Загальна кількість число тих, хто одужав, - 39 534 особи.

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В Україні станом на сьогодні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу.

Фото: AA