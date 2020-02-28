Українське супутникове ТБ розкодують - Зеленський домовився з медіагрупами
Про це повідомляється на сайті Глави держави.
"Глава держави та представники медіагруп дійшли згоди до 16 березня 2020 року забезпечити запуск незакодованих супутникових міжнародних версій своїх загальнонаціональних телеканалів і таким чином знову зробити телебачення доступним для українських громадян", - йдеться у повідомленні.
"Ми дуже хочемо, щоб це справді була міжнародна версія. Ми вас дуже просимо, щоб це була виважена міжнародна версія і з пріоритетним контентом», – наголосив Зеленський.
Як зазначає пресслужба Президента, під час зустрічі глави держави з керівництвом провідних українських медіагруп було обговорено проблеми навколо телевізійного мовлення, які виникли після початку кодування чотирма медіагрупами супутникового сигналу їхніх телеканалів з 29 січня цього року за рішенням від 2017 року.
Глава держави наголосив, що це питання стосується не лише бізнесу медіагруп, а й стратегічного захисту інформаційної безпеки України. Внаслідок кодування сигналу не всі українці можуть вільно переглядати понад 20 головних телеканалів.
"Ми маємо просто безліч листів і тисячі дзвінків у Офіс Президента з тим, що українці не можуть отримати цей сигнал через кодування і не мають можливості дивитися українські телеканали. Особливо це стосується регіону вздовж контактної лінії та тимчасово окупованих територій", – зазначив Зеленський.
За словами Президента, внаслідок цього альтернативою там стало російське телебачення.
"Ми приїхали туди, побачили, що і російське радіомовлення, і телебачення є не лише на тимчасово окупованих територіях. Воно має дуже потужний сигнал і на контрольованих територіях. Крім того, тоді вони «глушили» наш сигнал військовою апаратурою. А зараз, мені здається, навіть не потрібно використовувати технічні засоби та гроші, щоб глушити, – ви самі відключилися", – заявив Зеленський.
Глава держави також зазначив, що Рада національної безпеки і оборони України має можливість запровадити мораторій на кодування супутникового сигналу телеканалів, але це не вирішить усього спектру проблем.
"Ми хочемо зараз знайти вихід із цієї ситуації. У нас завдання дуже просте: щоб люди мали можливість дивитися саме українське телебачення, особливо на тих територіях, до яких ми зараз не маємо іншого доступу, крім інформаційного", – підкреслив глава держави.
Для комплексного вирішення проблеми з доступом українців до інформації Президент запропонував провайдеру ефірного цифрового телебачення «ЗЕОНБУД» до 4 березня 2020 року вжити заходів для зміни модуляції сигналу. Це розширить покриття цифровим телебаченням на території держави та полегшить доступ населення до телемовлення.
Також «ЗЕОНБУД» до 1 травня 2020 року має забезпечити встановлення цифрових передавачів у 47 населених пунктах України відповідно до раніше взятих зобов’язань. Крім того, оператор повинен модернізувати наявні антенно-фідерні системи для всіх прикордонних територій.
Оператори супутникового мовлення Xtra TV та Viasat мають розробити соціальні пакети супутникового телебачення з мінімальною абонплатою для соціально незахищених верств населення. Таким чином ці громадяни отримають можливість переглядати закодовані телеканали.
Учасники зустрічі домовилися залучити РНБО для координації зусиль з медіагрупами щодо боротьби з порушеннями авторського права.
Глава держави поставив завдання секретарю РНБО проконтролювати виконання домовленостей.
Як повідомляв Укрінформ, пізно вночі 28 січня чотири провідні телегрупи − StarLightMedia, 1+1 media, «Медіа Група Україна» й InterMediaGroup закодували супутниковий сигнал своїх 22 розважальних телеканалів.
У відкритому доступі на супутнику залишилися ще 72 українські телеканали − державні громадські мовники, інформаційні та регіональні телеканали, а також ряд інших каналів, які не входять до медіагруп. Серед них чимало розважальних телеканалів, які, як і телегрупи, розвивають платну дистрибуцію провайдерами PayTV або продають рекламний час.
Фото: пресслужба Президента