Українське супутникове ТБ розкодують - Зеленський домовився з медіагрупами

Президент Володимир Зеленський та представники українських медіагруп дійшли згоди до 16 березня забезпечити запуск незакодованих супутникових версій головних українських телеканалів.

Про це повідомляється на сайті Глави держави.

"Глава держави та представники медіагруп дійшли згоди до 16 березня 2020 року забезпечити запуск незакодованих супутникових міжнародних версій своїх загальнонаціональних телеканалів і таким чином знову зробити телебачення доступним для українських громадян", - йдеться у повідомленні.

"Ми дуже хочемо, щоб це справді була міжнародна версія. Ми вас дуже просимо, щоб це була виважена міжнародна версія і з пріоритетним контентом», – наголосив Зеленський.

Як зазначає пресслужба Президента, під час зустрічі глави держави з керівництвом провідних українських медіагруп було обговорено проблеми навколо телевізійного мовлення, які виникли після початку кодування чотирма медіагрупами супутникового сигналу їхніх телеканалів з 29 січня цього року за рішенням від 2017 року.

Глава держави наголосив, що це питання стосується не лише бізнесу медіагруп, а й стратегічного захисту інформаційної безпеки України. Внаслідок кодування сигналу не всі українці можуть вільно переглядати понад 20 головних телеканалів.

Читайте також: В Україні стануть доступними три нових іноземних телепрограми

"Ми маємо просто безліч листів і тисячі дзвінків у Офіс Президента з тим, що українці не можуть отримати цей сигнал через кодування і не мають можливості дивитися українські телеканали. Особливо це стосується регіону вздовж контактної лінії та тимчасово окупованих територій", – зазначив Зеленський.

За словами Президента, внаслідок цього альтернативою там стало російське телебачення.

"Ми приїхали туди, побачили, що і російське радіомовлення, і телебачення є не лише на тимчасово окупованих територіях. Воно має дуже потужний сигнал і на контрольованих територіях. Крім того, тоді вони «глушили» наш сигнал військовою апаратурою. А зараз, мені здається, навіть не потрібно використовувати технічні засоби та гроші, щоб глушити, – ви самі відключилися", – заявив Зеленський.

Глава держави також зазначив, що Рада національної безпеки і оборони України має можливість запровадити мораторій на кодування супутникового сигналу телеканалів, але це не вирішить усього спектру проблем.

Читайте також: В Україні стартує кодування телеканалів на супутнику

"Ми хочемо зараз знайти вихід із цієї ситуації. У нас завдання дуже просте: щоб люди мали можливість дивитися саме українське телебачення, особливо на тих територіях, до яких ми зараз не маємо іншого доступу, крім інформаційного", – підкреслив глава держави.

Для комплексного вирішення проблеми з доступом українців до інформації Президент запропонував провайдеру ефірного цифрового телебачення «ЗЕОНБУД» до 4 березня 2020 року вжити заходів для зміни модуляції сигналу. Це розширить покриття цифровим телебаченням на території держави та полегшить доступ населення до телемовлення.

Також «ЗЕОНБУД» до 1 травня 2020 року має забезпечити встановлення цифрових передавачів у 47 населених пунктах України відповідно до раніше взятих зобов’язань. Крім того, оператор повинен модернізувати наявні антенно-фідерні системи для всіх прикордонних територій.

Оператори супутникового мовлення Xtra TV та Viasat мають розробити соціальні пакети супутникового телебачення з мінімальною абонплатою для соціально незахищених верств населення. Таким чином ці громадяни отримають можливість переглядати закодовані телеканали.

Учасники зустрічі домовилися залучити РНБО для координації зусиль з медіагрупами щодо боротьби з порушеннями авторського права.

Глава держави поставив завдання секретарю РНБО проконтролювати виконання домовленостей.

Як повідомляв Укрінформ, пізно вночі 28 січня чотири провідні телегрупи − StarLightMedia, 1+1 media, «Медіа Група Україна» й InterMediaGroup закодували супутниковий сигнал своїх 22 розважальних телеканалів.

У відкритому доступі на супутнику залишилися ще 72 українські телеканали − державні громадські мовники, інформаційні та регіональні телеканали, а також ряд інших каналів, які не входять до медіагруп. Серед них чимало розважальних телеканалів, які, як і телегрупи, розвивають платну дистрибуцію провайдерами PayTV або продають рекламний час.

Фото: пресслужба Президента