МКМС: Для початку мовлення держканалу для окупованих територій не потрібна нова ліцензія

Для початку мовлення державного телеканалу для тимчасово окупованих територій, який створюється на базі каналу UA|TV, не потрібна нова ліцензія.

Про це Укрінформу повідомив перший заступник міністра культури, молоді та спорту України Анатолій Максимчук у відповідь на прохання прокоментувати заяву члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергія Костинського про те, що новий телеканал для ТОТ не зможе розпочати мовлення 1 березня, бо не встигне отримати потрібні ліцензії.

За словами Максимчука, для запуску нового телеканалу UA|TV не потрібно отримувати нову ліцензію на мовлення.

"Діючу ліцензію на мовлення, на підставі якої були видані дозволи на тимчасове мовлення, переоформлять. Відповідні документи Нацрада з питань телебачення і радіомовлення отримає вже найближчим часом. Чинний закон "Про телебачення і радіомовлення" дає таку можливість", - зазначив Максимчук.

У свою чергу, перший заступник голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк заявила: "Розуміючи невідкладність і важливість цієї державної ваги справи, Національна рада готова ухвалити своє рішення настільки швидко, наскільки це можливо. Зволікання й штучні перешкоди - неприпустимі. Маємо достатньо часу, аби підготувати всі документи і рішення, тим більше, що робота над цим уже триває".

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський ще напередодні президентських виборів говорив про необхідність "зробити потужний російськомовний канал та розпочати серйозну інформаційну війну". Про створення українського каналу, "який би мовив для всього російськомовного світу", згодом говорив заступник глави Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Пізніше стало відомо, що на базі каналу іномовлення UA|TV влада планує запустити канал, який мовитиме на окуповану територію українською та російською мовами. Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський говорив, що це буде державний розважально-інформаційний канал, який буде мовити на окуповані території Донбасу. За його даними, телесигнал до 80% жителів окупованих територій можна доставити за три місяці.

Як повідомляло МКМС, державний телеканал для тимчасово окупованих територій, який створюється на базі каналу UA|TV, мав розпочати мовлення 15 лютого 2020 року. Пізніше цю дату відклали на 1 березня.

27 лютого член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Костинський заявив, що "…для того, щоб цей телеканал почав мовити, він має отримати ліцензію Національної ради і дозволи на тимчасове мовлення. Поки що UA|TV за отриманням дозвільних документів не звертався. Навіть якщо фактично він почне працювати, все одно ми потребуватимемо кілька тижнів на опрацювання документів і на те, щоб видати ці дозволи. Без цих документів він фактично мовити не зможе".