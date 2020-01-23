Керівника UA|TV для тимчасово окупованих територій оберуть через конкурс найближчим часом

Олена Трибушна відмовилася обійняти посаду керівника каналу для тимчасово окупованих територій, який створюється на базі телеканалу іномовлення UA|TV, тому конкурс на заміщення вакансії буде проведено найближчим часом.

Про це Міністерство культури, молоді та спорту повідомило на своїй сторінці у Facebook.

"МКМС офіційно повідомляє, що планувалося призначення Олени Трибушної на посаду керівника інформаційного мовлення телеканалу для тимчасово окупованих території, який створюється на базі телеканалу іномовлення UA|TV. Ця посада не передбачає проведення конкурсу. У зв’язку з відмовою О. Трибушної призначення не відбулося", - йдеться у повідомленні.

У МКМС зазначили, що посада директора телеканалу залишається вакантною. Конкурс на заміщення вакансії буде проведено найближчим часом. Виконуючою обов’язки директора телеканалу залишається Юлія Островська.

Як повідомляв Укрінформ, 3 січня керівником інформаційного мовлення державного телеканалу для тимчасово окупованих територій, який створюється на базі каналу UA|TV, стала Олена Трибушна - колишній головний редактор "24 каналу", ексзаступник головного редактора видання "Новое Время" та редактор журналу "Кореспондент".