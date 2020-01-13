Телеканал UA|TV припинив мовлення у прямому ефірі

Телеканал іномовлення України (UA|TV) 12 січня 2020 року припинив мовлення в прямому ефірі, з 13 січня програми виходитимуть у запису.

Про це повідомляє "Детектор медіа".

Зокрема, 12 січня в прямому ефірі вийшли останні випуски новин UA|TV російською й англійською, а також припинили випуск новин кримськотатарською й арабською.

Ведучий випуску новин російської редакції UA|TV Артем Бібік оголосив, що за місяць канал іномовлення припиняє роботу. Інша ведуча Дар’я Вершиленко додала, що канал працював чотири роки. В останньому випуску показали сюжет кореспондентки UA|TV Анастасії Федченко про роботу каналу за кадром, а також розповіли про роботу різних редакцій каналу.

Раніше керівниця новин на державному каналі для тимчасово окупованих територій Олена Трибушна розповіла, що 13 січня іномовлення виходитиме у запису без прямих ефірів, і паралельно запускатиметься новий канал для тимчасово окупованих територій, який створюється на базі UA|TV. За її словами, якийсь час вони мовитимуть паралельно. Міністерство культури, молоді та спорту (МКМС) повідомило, що державний телеканал для тимчасово окупованих територій розпочне мовлення 15 лютого.

Як повідомлялося, у лютому 2020 року на базі каналу іномовлення UA|TV влада планує запустити канал, який мовитиме на окуповану територію українською та російською мовами. Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський говорив, що це буде державний розважально-інформаційний канал, який буде мовити на окуповані території Донбасу. За його даними, телесигнал до 80% жителів окупованих територій можна доставити за три місяці.

У грудні 2019 року МКМС повідомило, що запустить на окуповані території не один, а два канали.

Президент України Володимир Зеленський ще напередодні президентських виборів говорив про необхідність "зробити потужний російськомовний канал та розпочати серйозну інформаційну війну". Про створення українського каналу, "який би мовив для всього російськомовного світу", згодом говорив заступник глави Офісу Президента України Кирило Тимошенко.