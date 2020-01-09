Нацрада оголосила попередження та оштрафувала "Максі-ТВ" через інтерв'ю Азарова

Нацрада України з питань телебачення і радіомовлення застосувала до телеканалу "Максі-ТВ" (ТОВ "Наша Прага", м. Київ) санкції "оголошення попередження" та "стягнення штрафу" за поширення мови ворожнечі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таке рішення ухвалено на засіданні Нацради 9 січня.

За словами члена Нацради Сергія Костинського, за результатами моніторингу супутникового телеканалу "Максі-ТВ", а саме трансляції передачі "Гордон" від 5 жовтня 2019 року (прямий ефір, гість передачі Микола Азаров, представлений ведучим як експрем’єр-міністр України), зафіксовано висловлювання, що мають ознаки порушення вимог законів України "Про інформацію” та “Про телебачення і радіомовлення".

"В інтерв’ю ми фіксуємо фрази про "государственный переворот, который произошел в Украине" щодо подій в 2014 році. Неодноразове використання гостем студії формулювання "державний переворот" та відсутність зауважень до цього формулювання з боку ведучого є спотворенням інформації та навмисною підміною понять, а також є поширенням необ’єктивної інформації про події, які відбулися наприкінці 2013 — на початку 2014 років. Використання формулювання "конфликт на Юго-Востоке" є підміною понять та спробою фальсифікувати історичні події, які визначено у нормативно-правових актах як "збройна агресія", - сказав Костинський.

Член Нацради навів цитату Азарова про те, що "участники государственного переворота зачистили полное оппозиционное поле; к власти пришла группа бандитов, мародёров и преступников".

"Ці висловлювання є поширенням необ’єктивної інформації, яка піддає сумніву легітимність органів державної влади, містить відверте неаргументоване звинувачення представників влади у діях, які переслідуються законом, а саме у бандитизмі, мародерстві та злочинах, що нав’язує глядачам ставлення до представників влади як до вже визнаних злочинців. Висловлювання у сукупності сприймаються як заклик до повалення конституційного ладу, розпалювання ворожнечі, посягання на права і свободи людини", - зазначив Костинський.

Коментуючи цитату з інтерв’ю Азарова про те, що "в Украине должен пройти трибунал по организаторам и исполнителям государственного переворота", на кшталт Нюрнберзького, член Нацради сказав: "Посилання на Нюрнберзький трибунал та його рішення щодо нацистів, фактично, є опосередкованим звинуваченням учасників Революції гідності у нацизмі, злочинах проти миру та людяності, що є свідомим поширенням необ’єктивної інформації, метою якої є розпалювання ворожнечі".

Водночас Костинський зауважив, що висловлювання Азарова містять необ’єктивну інформацію щодо послідовності подій під час збройної агресії Російської Федерації і є прямим продовженням лінії російської пропаганди, а також наративами, подібними до офіційної політичної та пропагандистської позиції Російської Федерації, визнаної більшістю країн Європи країною-агресором.

"При аналізі передачі не зафіксовано жодного випадку спроб ведучого змінити риторику гостя студії", - наголосив Костинський.

Члени Нацради визнали порушення телеканалом частини другої статті 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", яка говорить про те, що не допускається використання телерадіоорганізацій для трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 1991 року, які містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.

Нацрада також визнала наявність закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди і розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, які були поширені в ефірі 5 жовтня 2019 року.

Учасники засідання проголосували за санкції "оголошення попередження" та "стягнення штрафу" в розмірі 25% від суми ліцензійного збору (це 105 625 грн). Ліцензіата зобов’язали протягом місяця привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства.

Як повідомлялося, Нацрада 17 жовтня 2019 року призначила позапланову виїзну перевірку телеканалу "Максі-ТВ" (ТОВ "Наша Прага"), на базі якого мовить телеканал "Наш", через ознаки розпалювання ворожнечі у висловлюваннях експрем'єра часів Віктора Януковича Миколи Азарова.