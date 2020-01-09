Нацрада призначила позапланову перевірку телеканалу "Прямий"

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову виїзну перевірку телеканалу "Прямий".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначила на засіданні Нацради перший заступник голови Ольга Герасим'юк, до них надійшло звернення з наріканням на дії і слова ведучого телеканалу "Прямий" Сергія Пояркова, який, на думку заявника, "посягає на честь і гідність Президента України Зеленського, ображає його родину, окремих персонажів, етноси та державу, вживає нецензурну лайку".

"Моніторинг зафіксував цю трансляцію і певні висловлювання", - сказала Герасим'юк.

Як зазначив член Нацради Сергій Костинський, питання є доволі політичним, оскільки стосується особи Президента України.

"Сюжет, я вважаю, негідний. Таке давати в ефір неможливо. Але у нас є певна практика, яка використовувалася останніх п'ять років. І вона виходила з того, що Національна рада ніколи не адвокатує публічних осіб і тим більше не адвокатує, не захищає Президента України. Маються на увазі сюжети, які посягають на його честь і гідність. Вже є прецеденти, коли безпосередньо самі публічні особи зверталися до суду і в суді захищали свої права. В цьому випадку Національна рада на звернення заявника зберігала відео для подальшого використання заявником у судах. А вже далі сам заявник звертався до суду", - сказав Костинський, навівши приклад такого випадку, коли Нацрада обмежилася приписом.

Водночас Герасим'юк зазначила, що ринку час подати сигнал про неприпустимість таких речей.

"Я тут вбачаю не лише політичні мотиви. Йдеться про порушення усіх етичних стандартів професії. Йдеться тут не лише про Президента України. Тут є ознаки образи, яка завдається цілій країні, дуже негативно впливає на створення її іміджу, також у міжнародних спільнотах", - підкреслила Герасим'юк.

Вона додала, що йдеться не про окремий сюжет, а про цілу передачу, в якій брали участь і гості, які також підтримували цю риторику.

"Ведучий точно не має права подавати такий приклад в інформаційному просторі", - сказала Герасим'юк.

Після обговорення питання члени Нацради проголосували - п'ять голосів "за", двоє утримались - таким чином схваливши рішення про позапланову виїзну перевірку телеканалу "Прямий".