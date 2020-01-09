Нацрада призначила позапланову перевірку телеканалу

Нацрада призначила позапланову перевірку телеканалу "Прямий"

Укрінформ
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову виїзну перевірку телеканалу "Прямий".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначила на засіданні Нацради перший заступник голови Ольга Герасим'юк, до них надійшло звернення з наріканням на дії і слова ведучого телеканалу "Прямий" Сергія Пояркова, який, на думку заявника, "посягає на честь і гідність Президента України Зеленського, ображає його родину, окремих персонажів, етноси та державу, вживає нецензурну лайку".

"Моніторинг зафіксував цю трансляцію і певні висловлювання", - сказала Герасим'юк.

Як зазначив член Нацради Сергій Костинський, питання є доволі політичним, оскільки стосується особи Президента України.

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"Сюжет, я вважаю, негідний. Таке давати в ефір неможливо. Але у нас є певна практика, яка використовувалася останніх п'ять років. І вона виходила з того, що Національна рада ніколи не адвокатує публічних осіб і тим більше не адвокатує, не захищає Президента України. Маються на увазі сюжети, які посягають на його честь і гідність. Вже є прецеденти, коли безпосередньо самі публічні особи зверталися до суду і в суді захищали свої права. В цьому випадку Національна рада на звернення заявника зберігала відео для подальшого використання заявником у судах. А вже далі сам заявник звертався до суду", - сказав Костинський, навівши приклад такого випадку, коли Нацрада обмежилася приписом.

Водночас Герасим'юк зазначила, що ринку час подати сигнал про неприпустимість таких речей.

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"Я тут вбачаю не лише політичні мотиви. Йдеться про порушення усіх етичних стандартів професії. Йдеться тут не лише про Президента України. Тут є ознаки образи, яка завдається цілій країні, дуже негативно впливає на створення її іміджу, також у міжнародних спільнотах", - підкреслила Герасим'юк.

Вона додала, що йдеться не про окремий сюжет, а про цілу передачу, в якій брали участь і гості, які також підтримували цю риторику.

"Ведучий точно не має права подавати такий приклад в інформаційному просторі", - сказала Герасим'юк.

Після обговорення питання члени Нацради проголосували - п'ять голосів "за", двоє утримались - таким чином схваливши рішення про позапланову виїзну перевірку телеканалу "Прямий".

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