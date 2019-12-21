Нацрада підтримала запуск телеканалу

Нацрада підтримала запуск телеканалу "Донбас Онлайн"

Укрінформ
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення підтримала створення нового місцевого телеканалу "Донбас Онлайн".

Про це повідомив член Нацради Сергій Костинський на своїй сторінці у Facebook.

"Національна рада з питань телебачення і радіомовлення підтримала створення нового місцевого телеканалу "Донбас Онлайн", який мовитиме з Бахмутівки, Широкого, Старобільська, Краматорська, Гірника, Волновахи, Маріуполя тощо", - написав Костиньский.

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Як повідомляв Укрінформ, інформаційне мовлення на окупованій частині української території буде запущене на базі телеканалу UA/TV.

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