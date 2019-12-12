“Донбас Онлайн” мовитиме у Щасті на частоті 104,4 МГц
Як повідомляє пресслужба Нацради, ця компанія була єдиним претендентом на цю частоту.
“Мовлення вестиметься цілодобово з потужністю передавача 0,1 кВт. У загальному обсязі власного мовлення не менше як 15% мають становити інформаційні (публіцистичні, новинні, освітні, розважальні тощо) передачі місцевої тематики, також має бути забезпечено систему оповіщення населення про надзвичайні ситуації”, - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, представник компанії повідомила, що це – новий мовник і в ньому працюватимуть переселенці з окупованих частин Донбасу, які раніше працювали в українських медіа. У програмній концепції перевага надаватиметься інформаційним програмам місцевої тематики.
Ліцензію “Донбас Онлайн” видано терміном на 7 років.