“Донбас Онлайн” мовитиме у Щасті на частоті 104,4 МГц

За результатами конкурсу, підсумки якого Національна рада підбила 12 грудня, освоювати частоту 104,4 МГц у м. Щастя Луганської області буде ТОВ “Телерадіокомпанія “Донбас онлайн” із м. Сєвєродонецька, що теж на Луганщині.

Як повідомляє пресслужба Нацради, ця компанія була єдиним претендентом на цю частоту.

“Мовлення вестиметься цілодобово з потужністю передавача 0,1 кВт. У загальному обсязі власного мовлення не менше як 15% мають становити інформаційні (публіцистичні, новинні, освітні, розважальні тощо) передачі місцевої тематики, також має бути забезпечено систему оповіщення населення про надзвичайні ситуації”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, представник компанії повідомила, що це – новий мовник і в ньому працюватимуть переселенці з окупованих частин Донбасу, які раніше працювали в українських медіа. У програмній концепції перевага надаватиметься інформаційним програмам місцевої тематики.

Ліцензію “Донбас Онлайн” видано терміном на 7 років.