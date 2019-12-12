Вимкнення аналогового телебачення знову перенесли - до 30 червня наступного року

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення погодила перенесення терміну вимкнення аналогу в Україні на 30 червня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

“12 грудня Національна рада погодила без зауважень проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України”, розроблений Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України. Нею передбачено, що термін використання в Україні аналогового сигналу для окремих категорій мовників буде продовжено до 30 червня 2020 року”, - ідеться в повідомленні.

Як пояснив відповідальний секретар Національної ради Олександр Ільяшенко, до цієї дати використовуватимуть аналоговий стандарт ті мовники, які працюють на територіях, що межують з Російською Федерацією, – на півночі країни і в Херсонській області, на лінії розмежування і тимчасово окупованих територіях, а також місцеві телерадіокомпанії, які досі не мають ліцензії на мовлення у цифрових мультиплексах.

За його словами, регулятор очікує, що незабаром будуть прораховані ще вільні частоти для того, аби охочі місцеві компанії до літа мали змогу перейти на мовлення у цифровому стандарті.