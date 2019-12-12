Нацрада зробила попередження телеканалам “112 Україна” і “Горизонт-TV”

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення винесла попередження супутниковим телеканалам “112 Україна” і “Горизонт-TV” за недотримання правил мовлення у дні пам’яті.

Як повідомляє прес-служба регулятора, рішення щодо застосування санкції “оголошення попередження” було ухвалено 12 грудня на засіданні Нацради.

“У День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, який відзначався 29 серпня, в ефірі телеканалу “112 Україна” не було інформації про день пам’яті у проміжок часу з 00:13 до 06:03", - ідеться в повідомленні..

Крім того, 8 вересня, у День пам’яті 75-х роковин початку депортації українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках, відповідної інформації не було зафіксовано в ефірі телеканалу “Горизонт-TV” у проміжок часу з 00:00 до 02:34.

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Як зазначається, Національна рада визнала зафіксовані ліцензіатами порушення та вказала мовникам на неприпустимість порушень законодавства надалі.