Нацрада перевірить телеканал "Наш" через трансляцію пресконференції Путіна

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку супутниковому телеканалу "НАШ" через трансляцію пресконференції Президента Російської Федерації Володимира Путіна, яка супроводжувалася плашкою «Москва. Наживо».

Про це повідомляє пресслужба Нацради.

"Рішенням Національної ради від 20 грудня ТОВ «НАШ 365» (супутниковий телеканал «НАШ»), м. Київ, призначено позапланову перевірку на підставі моніторингу, що був проведений 19 грудня цього року. Цього дня в ефірі ліцензіата було зафіксовано трансляцію (о 13:08) пресконференції Президента Російської Федерації В. Путіна, яка супроводжувалася плашкою «Москва. Наживо». Одночасно відбувалась пряма трансляція з вулиці Хрещатик у Києві, яку було протитровано: «Нацкорпус перекрив Хрещатик»", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що текст висловлювань, зафіксованих під час офіційного моніторингу Національної ради, вказує на те, що їх основною темою є інформація негативного характеру в контексті питань, пов’язаних із національною безпекою України та її територіальною цілісністю. Ці факти мають ознаки порушення законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення та інформації.

"Тому з метою перевірки дотримання телерадіокомпанією частини другої статті 6, частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» і частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію» їй призначено позапланову виїзну перевірку. За результатами перевірки Національна рада ухвалить відповідне рішення", - додали в Нацраді.

Телеканал "НАШ" є українським новинно-політичним телеканалом, який належить лідеру партії "Наші" Євгенію Мураєву.