НАБУ пояснило, що шукає на “Думская TV” в Одесі

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в Одесі у справі щодо зловживань службових осіб Одеської облради під час продажу у вересні 2018 року нежитлових приміщень.

Про це інформує пресслужба відомства.

“Слідчі дії санкціоновані, їх здійснюють у межах розслідування можливих зловживань службових осіб Одеської облради під час продажу у вересні 2018 року нежитлових приміщень за адресою Лідерсівський бульвар,13 (Одеса) на користь ТОВ «Крок вперед», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що метою проведення слідчої дії в приміщенні, яке наразі використовує ТРК «Думская», є пошук документів щодо передачі права власності на нежитлові приміщення за адресою Лідерсівський бульвар, 13.

Ці документи, як вважає слідство, можуть знаходитися за адресою Канатна, 10 через те, що зазначене ЗМІ та ТОВ «Крок вперед» мали одних і тих самих бенефіціарних власників.

Справа порушена за ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

У бюро наголошують, що слідчі дії не пов'язані з діяльністю ЗМІ та журналістів.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 грудня співробітники НАБУ прибули до будівлі на вулиці Канатній в Одесі, де працює редакція каналу «Думская TV» і розпочали обшуки, мотивуючи питаннями, що виникли до одного із власників приміщення. Керівництво телеканалу вважає обшуки політично мотивованими.