Депутати звернуться до ДБР через обшуки на "Думская TV"

Члени Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики на терміновій нараді вирішили звернутися до ДБР через обшуки на одеському телеканалі "Думская TV", а також запросити на наступне засідання 15 січня представників НАБУ і телеканалу.

Про це повідомила член комітету, народний депутат від фракції "Слуга народу" Тетяна Циба у Facebook.

"Провели термінову нараду комітету з питань свободи слова, дізнавшись про те, що зранку через обшуки НАБУ було припинено трансляцію одеської "Думская TV". Члени комітету одноголосно підтримали звернення до ДБР про те, що слідчі дії необхідно проводити з урахуванням специфіки роботи журналістів і не допускати перешкоджання їхній професійній діяльності", - зазначила Циба.

За словами депутата, на нараді також вирішили запросити представників НАБУ і представників "Думской" на наступне засідання комітету, що відбудеться 15 січня.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 грудня співробітники НАБУ прибули до будівлі на вулиці Канатній в Одесі, де працює редакція каналу «Думская TV» і розпочали обшуки, мотивуючи питаннями, що виникли до одного із власників приміщення. Керівництво телеканалу вважає обшуки політично мотивованими.