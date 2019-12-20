"Думская TV" повідомляє, що на канал прийшло з обшуками НАБУ

Вранці 20 грудня співробітники НАБУ прибули до будівлі на вулиці Канатній, де працює редакція каналу "Думская TV" і розпочали обшуки, мотивуючи питаннями, що виникли до одного із власників приміщення.

Керівництво телеканалу вважає обшуки політично мотивованими.

Про це повідомляє редакція інтернет-видання Dumskaya.net.

"Обшук розпочався близько 9 год. 30 хв. Працівників телеканалу не пускають на робочі місця, штовхають, хапають за руки і не дають знімати те, що відбувається. Правоохоронці вилучають комп'ютери і сервери каналу", - зазначили журналісти.

Зазначається, що "за попередньою інформацією, обшук пов'язаний з тим, що у правоохоронців є питання до одного з власників будинку".

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Також наголошується, що "керівництво телеканалу “Думская TV” вважає обшуки політично мотивованими і називає їх тиском на свободу слова в ЗМІ".

Ситуацію прокоментував народний депутат Олексій Гончаренко: “Пару днів назад Ситника визнали корупціонером. Я підняв це питання в Раді і вимагав його звільнення. У відповідь НАБУ прийшло з обшуком на телеканал, яким володіє мій друг і заступник в обласному осередку "Європейської солідарності" Михайло Шмушкович. Збіг? Не думаю".

Укрінформ намагається отримати коментар у НАБУ.

Фото: Думская