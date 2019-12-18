СБУ прийшла з обшуком до Полтавської ОДА

У Полтаві Служба безпеки України провела обшуки в Департаменті будівництва, містобудування і капітального та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА та у Агентстві місцевих доріг.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Управління СБУ в Полтавській області.

"Співробітники Служби безпеки України проводять невідкладні слідчі дії в Департаменті будівництва, містобудування і капітального та житлово-комунального господарства Полтавської ОДА та у Державному підприємстві “Агентство місцевих доріг”. За результатами обшуків громадськість буде проінформована додатково", - йдеться у повідомленні.

За інформацією місцевого інтернет-видання "Зміст", дозвіл на слідчі дії надала слідча суддя Октябрського райсуду Ганна Андрієнко у вівторок, 17 грудня. Обшуки проводили у межах розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Читайте також: СБУ готова долучитись до розслідування вбивства Шеремета

"Службове розслідування розпочали наприкінці липня 2019 року. У його межах встановили, що проєктні організації, якими керують Р.В. Русанов та Ю.С Бєлодєд за три роки (із 2017 до 2019-го) наукладали договорів із “Агентством місцевих доріг” та Департаментом капбудівництва на 50 млн грн. Група прокурорів, яка займається справою, виявила, що необґрунтовано завищувалася вартість виконання робіт, частина з яких і не виконувалася. До того ж, через проєктні організації переводитися в готівку бюджетні кошти. Це все спричинило збитків на близько 20 млн грн", - повідомляє видання.

У разі доведення вини фігурантам загрожує обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Фото: СБУ