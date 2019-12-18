СБУ готова долучитись до розслідування вбивства Шеремета

СБУ готова долучитись до розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, якщо буде відповідне доручення від генерального прокурора.

Про це голова СБУ Іван Баканов заявив в інтервʼю Інтерфакс-Україна.

"Якщо ми отримаємо відповідне доручення від генерального прокурора, звісно, ми візьмемо участь у розслідуванні цієї справи", - сказав він.

Водночас, на запитання, чи прийняли слідчі СБУ матеріали кримінальних проваджень від органів прокуратури, зокрема щодо справ, пов'язаних з Нацбанком, Іловайської трагедії, Баканов відповів, що матеріали на сьогодні СБУ ще не отримало фізично, адже процес передачі доволі тривалий.

Він також зауважив, що в законопроєкті про реформування СБУ пропонується обмежити коло людей, які можуть передавати справи на розслідування в СБУ, генеральним прокурором та його заступниками.

"І ми сподіваємося, що законодавець підтримає цю ініціативу. Допускаю, що від цього ми будемо ефективнішими, а кількість скарг на СБУ зменшиться", - сказав керівник спецслужби.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що для пошуку замовників убивства журналіста Павла Шеремета не вистачить можливостей Генпрокуратури і потрібно залучити інші відомства, зокрема СБУ.