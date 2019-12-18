СБУ готова долучитись до розслідування вбивства Шеремета

СБУ готова долучитись до розслідування вбивства Шеремета

Укрінформ
СБУ готова долучитись до розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, якщо буде відповідне доручення від генерального прокурора.

Про це голова СБУ Іван Баканов заявив в інтервʼю Інтерфакс-Україна.

"Якщо ми отримаємо відповідне доручення від генерального прокурора, звісно, ми візьмемо участь у розслідуванні цієї справи", - сказав він.

Водночас, на запитання, чи прийняли слідчі СБУ матеріали кримінальних проваджень від органів прокуратури, зокрема щодо справ, пов'язаних з Нацбанком, Іловайської трагедії, Баканов відповів, що матеріали на сьогодні СБУ ще не отримало фізично, адже процес передачі доволі тривалий.

Він також зауважив, що в законопроєкті про реформування СБУ пропонується обмежити коло людей, які можуть передавати справи на розслідування в СБУ, генеральним прокурором та його заступниками.

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"І ми сподіваємося, що законодавець підтримає цю ініціативу. Допускаю, що від цього ми будемо ефективнішими, а кількість скарг на СБУ зменшиться", - сказав керівник спецслужби.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що для пошуку замовників убивства журналіста Павла Шеремета не вистачить можливостей Генпрокуратури і потрібно залучити інші відомства, зокрема СБУ.

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