СБУ готова долучитись до розслідування вбивства Шеремета
Про це голова СБУ Іван Баканов заявив в інтервʼю Інтерфакс-Україна.
"Якщо ми отримаємо відповідне доручення від генерального прокурора, звісно, ми візьмемо участь у розслідуванні цієї справи", - сказав він.
Водночас, на запитання, чи прийняли слідчі СБУ матеріали кримінальних проваджень від органів прокуратури, зокрема щодо справ, пов'язаних з Нацбанком, Іловайської трагедії, Баканов відповів, що матеріали на сьогодні СБУ ще не отримало фізично, адже процес передачі доволі тривалий.
Він також зауважив, що в законопроєкті про реформування СБУ пропонується обмежити коло людей, які можуть передавати справи на розслідування в СБУ, генеральним прокурором та його заступниками.
"І ми сподіваємося, що законодавець підтримає цю ініціативу. Допускаю, що від цього ми будемо ефективнішими, а кількість скарг на СБУ зменшиться", - сказав керівник спецслужби.
Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що для пошуку замовників убивства журналіста Павла Шеремета не вистачить можливостей Генпрокуратури і потрібно залучити інші відомства, зокрема СБУ.