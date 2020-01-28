В Україні стартує кодування телеканалів на супутнику

На території України із вівторка, 28 січня, розпочинається кодування супутникового синглу найрейтинговіших телеканалів.

Загалом планується закодувати сигнал 23-х телеканалів: 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНІАН, Бігуді, СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2, Оце, Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Піксель, Zoom, Enter-фільм, Україна, НЛО ТБ, Індиго та Ескулап ТБ.

При цьому передбачається, що близько 40 регіональних і нішових телеканалів залишаться у відкритому доступі. Інформаційні та новинні канали, зокрема «5 канал», «24 канал», «Прямий», UA:Перший, не кодуватимуться.

З метою запровадження кодування супутникових телепрограм чотири провідних медіа-холдинги — «1+1 медіа», StarLightMedia, «Інтер медіа груп» і «Медіа Група Україна», — планують передати права на супутникову ретрансляцію провайдерам програмної послуги Viasat і XtraTV. Відповідно, для перегляду супутникових програм чотирьох провідних медіагруп України необхідно буде вносити абонентську плату вказаним вище провайдерам програмної послуги.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення наголошує, що попри свої застереження щодо ймовірності послаблення рівня інформаційної безпеки України, українські медіагрупи все ж спільно вирішили запроваджувати європейську практику кодування супутникового сигналу і, таким чином, посилити захист своїх авторських прав на телевізійний продукт, що сприятиме боротьбі з піратством, а також розвитку ринку платного телебачення.

Як пояснюють експерти, зокрема виконавчий директор і директор напрямку платного телебачення 1+1 media Ярослав Пахольчук, супутникове кодування є критично необхідним для вітчизняного медійного ринку, щоб відповідати загальноприйнятим світовим стандартам дистрибуції контенту. Так, закодований телевізійний сигнал є гарантією захисту контенту для його виробників і правовласників на певній і юридично закріпленої території.

За експертними оцінками, на сьогодні легально користуються теплопослугами лише 4% домогосподарств або 200 тисяч осіб, тоді як кількість нелегальних глядачів коливається у межах від 500 до 800 тисяч домогосподарств по всій Україні.

Як повідомляв Укрінформ, медіагрупи «1+1 медіа», StarLightMedia, «Інтер медіа груп» і «Медіа Група Україна» планували завершити перехід до кодування супутникового сигналу до 20 січня 2020 року. При цьому маятникові відключення сигналів основних телеканалів мали розпочатися 4 листопада 2019 року.

Однак згодом, 16 січня, медіагрупи ухвалили рішення перенести дату кодування каналів на супутнику — з 20 січня на 28 січня 2020 року.