В Україні можуть заборонити експорт та реекспорт хірургічних масок

Уряд вивчає можливість заборони експорту та реекспорту засобів індивідуального захисту, зокрема хірургічних масок.

Про це в інтерв'ю "Лівому берегу" сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"В Україні виробляється майже 8-10 мільйонів хірургічних масок на місяць. Ми звернулися до виробників з проханням-побажанням забезпечити в першу чергу нашу аптечну мережу. Ми також звернулися до митниці і попросили дати інформацію про зростання експорту-реекспорту засобів індивідуального захисту. Ми побачили об'єми, які вивозяться з України. І тому уряд 3 лютого видав розпорядження Міністерству економіки вивчити можливість щодо заборони експорту і реекспорту з території України засобів індивідуального захисту", - сказав Ляшко.

За його словами, зараз Мінекономіки працює над цим, оцінює всі ризики.

Водночас, заступник міністра наголосив, що брак засобів індивідуального захисту є глобальною проблемою. Існує навіть практика виділення засобів індивідуального захисту на країну для дистриб'юторів через ВООЗ, яка проводить оцінку епідеміологічної ситуації в кожній країні.

За даними МОЗ, станом на 28 лютого у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужало вже 36 659 осіб.