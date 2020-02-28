Російських тест-систем в Україні немає і бути не може – Данілов

Тест-систем для виявлення коронавірусу COVID-19 виробництва РФ в Україні бути не може, оскільки вони у нашій державі не зареєстровані.

Про це в ефірі програми «Право на владу» на каналі «1+1» заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає кореспондент Укрінформу.

«У нас не може бути російської тест-системи, тому що їх не може бути апріорі... Якщо ця панночка, яка писала у Фейсбуці, має можливість зареєструвати в Україні російську тест-систему, - я хочу на це уважно подивитися, як вона це зробить. Це неможливо, розумієте. Ще раз наголошую: російських систем в Україні немає і бути не може», - сказав Данілов.

Таким чином секретар РНБО прокоментував допис у Facebook народного депутата Олександри Устінової, яка повідомила, буцімто в Україні збираються тестувати громадян на коронавірус неперевіреними системами російського походження.

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Як повідомлялося, за останніми даними, у світі лабораторно підтверджено 82 164 випадки зараження коронавірусом COVID-19. 2 801 хворий помер, 32 897 осіб одужали.

За інформацією міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької, в Україні не зафіксовано жодного факту зараження коронавірусом.

Фото: СБУ