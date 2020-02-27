У госпіталізованих мешканців Буковини коронавірусу не виявили

У мешканців Чернівецької області, госпіталізованих із пневмонією, яких перевіряли на коронавірус, інфекції не виявили.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Радий повідомити буковинців, що всі чотири аналізи, проведені за офіційними алгоритмами із дотриманням усіх вимог, дали негативний результат щодо підозри на інфекцію коронавірусу", - написав Осачук.

Надати детальнішу інформацію він пообіцяв завтра на брифінгу.

Як повідомляв Укрінформ, у Чернівцях в обласну клінічну лікарню госпіталізували двох пацієнтів із пневмонією, які повернулися з Італії та могли контактувати з хворими на коронавірус.