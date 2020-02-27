Телеканал для окупованих територій не зможе запуститися 1 березня

Телеканал іномовлення UATV, на базі якого планують запустити новий канал для окупованих територій, не звертався до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення за отриманням дозвільних документів.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив член Нацради Сергій Костинський.

“Телеканал має отримати ліцензію від Нацради й дозволи на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом, і лише тоді він почне мовити. На сьогодні телеканал UATV не звертався до нас за отриманням відповідних дозвільних документів”, - зазначив Костинський.

При цьому він уточнив, що регулятору знадобиться декілька тижнів на опрацювання поданих мовником документів і на безпосередню видачу тимчасових дозволів.

“Без цих документів телеканал фактично не зможе мовити”, - підкреслив посадовець.

Водночас на запитання, чи справді новий телеканал отримає назву “Дім”/”Дом”, Костинський відповів, що наразі в Нацраді немає інформації про те, яким саме буде цей мовник.

Як повідомляв Укрінформ, влада планувала спочатку у лютому, а потім 1 березня запустити канал, який мовитиме на окуповану територію українською та російською мовами. Передбачається, що цей мовник працюватиме на базі каналу іномовлення UATV і будерозважально-інформаційним каналом.

Президент України Володимир Зеленський ще напередодні президентських виборів говорив про необхідність "зробити потужний російськомовний канал та розпочати серйозну інформаційну війну". Про створення українського каналу, "який би мовив для всього російськомовного світу", згодом говорив заступник глави Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

27 лютого "Детектор медіа" із посиланням на власні джерела повідомив, що канал матиме назву “Дім”/”Дом”, яку затверджував Зеленський, а презентацію каналу проведуть 2 березня.