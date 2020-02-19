ТБ для окупованих територій: Бородянський заявив про конкурс на посаду керівника каналу

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський підписав розпорядження про оголошення конкурсу на посаду керівника телеканалу, який вестиме мовлення на окуповані території.

Про це Бородянський сказав в ефірі hromadske.ua.

Міністр розповів, що конкурс на посаду керівника цього телеканалу не був оголошений через бюрократичні процедури, пов'язані із реорганізацією міністерства.

"Сьогодні я підписав відповідний документ, (конкурс - ред.) буде оголошений", - зазначив Бородянський.

Він додав, що лише сьогодні, 19 лютого, дізнався зі ЗМІ про залучення ведучих телеканалу "112 Україна" до консультування нового українського телеканалу для жителів окупованих територій.

За його словами, МКМС не втручається в операційну діяльність телеканалу, не вказує, кого варто наймати на роботу.

Водночас міністр на запитання про те, чи вважає він нормальною ситуацію, коли державний канал консультують працівники "112 Україна", які, на думку журналіста, займаються антиукраїнською діяльністю, відповів: "Якщо люди займалися антиукраїнською діяльністю, то вони мають нести за це покарання і не мають права працювати в органах державної влади".

Як повідомлялося, у середу, 19 лютого, колишня журналістка UATV Анастасія Федченко заявила у Facebook про те, що ведучі телеканалу "112 Україна" Полуєв і Степанець стали консультантами каналу для тимчасово окупованих територій, який створюється замість телеканалу іномовлення UATV. За її словами, через це звільнилися дві третини колективу UATV.

Раніше Бородянський заявляв про те, що новий український телеканал для жителів окупованих територій планується запустити в ефір з 1 березня.

Планується, що це буде розважально-інформаційний канал.

Президент України Володимир Зеленський ще напередодні президентських виборів говорив про необхідність "зробити потужний російськомовний канал та розпочати серйозну інформаційну війну". Про створення українського каналу, "який би мовив для всього російськомовного світу", згодом говорив і заступник глави Офісу Президента України Кирило Тимошенко.