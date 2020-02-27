Нацрада перевірить радіостанцію “Best FM”

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила ТОВ “Телерадіовидавнича компанія “КОМРА”, м. Київ (позивні “Best FM”) позапланову виїзну перевірку.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

“У діяльності мовника перевірятиметься дотримання законодавчих норм у частині поширення визначеної частки пісень українською мовою”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, моніторинг добового радіомовлення за 2 лютого 2020 року зафіксував, що в проміжку часу між 7:00 та 14:00 частка пісень українською мовою в ефірі “Best FM” становила 29,91%. Такий обсяг пісень суперечить законодавчій нормі та умовам ліцензії, якими передбачено, що частка пісень державною мовою, поширених протягом доби та у кожному проміжку часу, має становити в ефірі мовника не менше 35%.

Наявність у радіостанції “Best FM” порушень Закону України “Про телебачення і радіомовлення” буде з’ясовуватися під час проведення позапланової виїзної перевірки. У разі їх підтвердження регулятор застосує до мовника санкцію, передбачену чинним законодавством.