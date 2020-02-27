Українців іще раз закликали не їхати до країн із коронавірусом

Українців іще раз закликали не їхати до країн із коронавірусом

Укрінформ
Міністерство охорон здоров’я закликає українців утриматися від відвідування країн, де були зареєстровані випадки Covid-19, що убезпечити себе від захворювання та запобігти занесенню нового коронавірусу на територію України.

Про це на брифінгу 27 лютого заявив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми ще раз нагадуємо всім українцям, що на цей період, коли відбувається поширення або збільшення кількості випадків (коронавірусу Covid-19 - ред.), якщо є така можливість, прохання утриматися від поїздок до країн, в яких зафіксована внутрішньокраїнна передача коронавірусної інфекції, з метою захисту свого здоров’я і для того, щоб унеможливити завезення на територію нашої країни коронавірусної інфекції", - сказав Ляшко.

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Він нагадав, що зараз у ЄС найбільше зареєстрованих випадків в Італії - понад 400. Також Ляшко зазначив, що МЗС тримає на контролі стан українки, яка в Італії була госпіталізована через підозру на коронавірус.

Як повідомлялося, станом на 27 лютого у світі зареєстровано 82 164 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2 801 - летальні. Одужало вже 32 897 осіб.

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На території Європи зареєстровано 478 випадків Covid-19 у 17 країнах. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу не зафіксовано.

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