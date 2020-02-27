Українців іще раз закликали не їхати до країн із коронавірусом

Міністерство охорон здоров’я закликає українців утриматися від відвідування країн, де були зареєстровані випадки Covid-19, що убезпечити себе від захворювання та запобігти занесенню нового коронавірусу на територію України.

Про це на брифінгу 27 лютого заявив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми ще раз нагадуємо всім українцям, що на цей період, коли відбувається поширення або збільшення кількості випадків (коронавірусу Covid-19 - ред.), якщо є така можливість, прохання утриматися від поїздок до країн, в яких зафіксована внутрішньокраїнна передача коронавірусної інфекції, з метою захисту свого здоров’я і для того, щоб унеможливити завезення на територію нашої країни коронавірусної інфекції", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що зараз у ЄС найбільше зареєстрованих випадків в Італії - понад 400. Також Ляшко зазначив, що МЗС тримає на контролі стан українки, яка в Італії була госпіталізована через підозру на коронавірус.

Як повідомлялося, станом на 27 лютого у світі зареєстровано 82 164 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2 801 - летальні. Одужало вже 32 897 осіб.

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На території Європи зареєстровано 478 випадків Covid-19 у 17 країнах. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу не зафіксовано.