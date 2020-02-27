Як убезпечити себе від зараження коронавірусом. Інфографіка

У Міністерстві охорони здоров’я зібрали найпопулярніші питання про новий коронавірус і підготували відповіді. Відтак Укрінформ підготував інфографіку з порадами, як убезпечити себе від зараження вірусом.

1. Ретельно і часто мийте руки з милом чи обробляйте їх антисептиком.

Миття рук з милом:

тривалість процедури — 20–40 с;

вода має бути теплою (комфортної температури), а не холодною чи гарячою;

обов’язкова процедура, якщо руки видимо забруднені, після приходу з вулиці, перед прийомом їжі, після відвідування туалету, якщо відсутній антисептик для рук.

Обробка рук спиртовмісним антисептиком:

спиртовмісний антисептик для рук — розчин із вмістом спирту 60–80% або із 2% хлоргексидину (інші засоби, що реалізують як «антисептик для рук», наприклад настій ромашки або розчини із 40% вмістом спирту, не є такими);

антисептик має покривати всю поверхню шкіри рук (в середньому на одну обробку слід використовувати 3 мл розчину, а це 24–27 «пшиків» кишеньковим диспенсером, тому рекомендовано його просто наливати в долоню);

тривалість обробки — близько 30 с;

особливу увагу приділіть нігтям (там накопичується найбільше бруду);

обов’язкова процедура в разі будь-яких контактів із (потенційно) забрудненими об’єктами;

у разі частого користування антисептиком застосовуйте крем для рук, щоб уникнути підсушування та утворення тріщин шкіри;

контролюйте доступ маленьких дітей до антисептика (він містить спирт і токсичний для прийому всередину).

2. Уникайте скупчення людей.

3. Якщо ви захворіли, залишайтеся вдома і зверніться до лікаря.

4. Використовуйте захисну маску:

обов’язково — якщо захворіли і маєте респіраторні симптоми (кашель, нежить);

якщо перебуваєте у місцях великого скупчення людей — з метою додаткового захисту.

Використовуйте маску правильно:

вона має покривати ніс і рот;

вона має щільно прилягати, без відступів по краях;

заміняйте маску, щойно вона стала вологою;

не чіпайте зовнішню частину маски руками, а якщо доторкнулися, помийте руки з милом чи обробіть спиртовмісним антисептиком;

заміняйте маску щочотири години;

не використовуйте маску повторно.

Чи безпечно отримувати посилки з країн, де зареєстровано випадки нової коронавірусної інфекції ?

Так, цілком. Неможливо заразитися новим коронавірусом через посилку. ВООЗ не рекомендує жодних обмежень по торгівлі та переміщенні товарів з Китаю. Доставка поштових відправлень з Китаю та в Китай здійснюється у штатному режимі.

Чи передається вірус 2019-nCoV через фрукти?

Немає ніяких даних, котрі пов’язували б новий коронавірус та фрукти. Фрукти - непридатне середовище для тривалого виживання вірусу. Нагадуємо, що фрукти необхідно ретельно мити, але це стандартна рекомендація.

Чи можна заразитись від тварин?