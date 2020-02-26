Посольство перевіряє інформацію про затримання "українських наркоторговців" у РФ

Посольство України в РФ перевіряє інформацію про нібито затримання у Владимирській області "українських нарковиробників і торговців" та вилучення майже тонни синтетичних наркотиків.

Про це Укрінформу повідомив 26 лютого директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

"Наше посольство в РФ наразі перевіряє зазначену інформацію. Офіційних повідомлень від місцевої влади щодо зазначеного інциденту наші дипустанови в Росії не отримували", - зазначив він.

Раніше глава МВС Росії Володимир Колокольцев заявив, що співробітники правоохоронних органів РФ ліквідували велику нарколабораторію у Владимирській області та вилучили майже тонну синтетичних наркотиків, серед затриманих - нібито громадяни України.