У Росії заявили про затримання "українських нарковиробників і торговців"

Глава МВС Росії Володимир Колокольцев заявив, що співробітники правоохоронних органів РФ ліквідували велику нарколабораторію у Владимирській області і вилучили майже 1 тонну синтетичних наркотиків, серед затриманих - нібито громадяни України.

Про це він сказав на розширеному засіданні колегії міністерства, повідомляє Інтерфакс.

«Затримано чотирьох громадян України, які займалися їх (наркотиків - ІФ) виготовленням, і шістьох міжрегіональних кур'єрів», - сказав Колокольцев.

За даними МВС, затримані з початку 2018 року до вересня 2019 року нібито синтезували наркотики в орендованому будинку у Внуковському сільському поселенні Московської області. На території однієї з дільниць співробітники поліції виявили сховок з наркотиком альфа-PVP масою 7,6 кілограма.

На слід імовірних організаторів кримінального бізнесу силовикам вдалося вийти після затримання їх спільників, які доставляли заборонений товар до міст Приволзького, Сибірського та Уральського федеральних округів. Двох українців російські поліцейські затримали, зупинивши їх автомобіль на Горьковському шосе у Владимирській області.

Крім того, співробітники поліції виявили нарколабораторію в цокольному поверсі будинку в Олександрівському районі того самого регіону. У ній було вилучено 368 кілограмів альфа-PVP, понад 1,8 тонни прекурсорів та затримано ще двох громадян України, підозрюваних у скоєнні злочинів. Пізніше, як повідомляється, в лісовому масиві і в сусідньому гаражі було знайдено схованку з наркомісткими речовинами загальною масою сухого залишку наркотика 578 кілограмів.

Підсумком оперативно-розшукових заходів, які проводилися протягом п'яти місяців, стало порушення поліцією кримінальних справ за частиною 5 статті 228.1 (незаконні виробництво, збут або пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та частиною 2 статті 228.3 КК РФ (незаконні придбання, зберігання або перевезення прекурсорів наркотичних засобів або психотропних речовин).

Раніше, ще влітку 2016 року Міністерство закордонних справ України повідомляло про часті випадки затримання або арешту громадян України, серед особистих речей яких були виявлені наркотичні речовини, підкинуті третіми особами під час їх в'їзду або перебування на території Росії. "З огляду на вищезазначене МЗС рекомендує громадянам виявляти підвищену обережність і пильність у разі отримання пропозицій від посередницьких структур або окремих особистостей щодо транспортування товару через кордон", - попереджало тоді українське відомство.