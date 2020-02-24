Дев'ятеро визволених із полону ОРДЛО досі на реабілітації

На реабілітації в Українському державному медико-соціальному центрі ветеранів війни перебувають дев’ятеро визволених із полону ОРДЛО.

Про це повідомляє у Facebook Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

“12 осіб з Феофанії перевели на відновлення в госпіталь в Циблях. Там досі перебуває 9 людей”, - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що після визволення у грудні 2019 року 64 цивільних відправили в клінічну лікарню "Феофанія", де їм провели діагностику, надали психологічну підтримку та розписали кожному «дорожню карту» відновлення.

Після того, як фахівці Феофанії виконали свою частину роботи, колишніх полонених перевели до інших закладів, переважну частину - до госпіталів “Лісова поляна” та в Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни у с. Циблі під Києвом.

Зокрема станом на 21 лютого у “Лісовій поляні” було проліковано та виписано 39 пацієнтів із 40.

У Мінветеранів розповіли, що 14 людей попросили про подальший супровід, і їх направили до гуртожитків у Києві, за допомогою громадських організацій забезпечили всім необхідним, зокрема засобами гігієни, продуктами.

“Супровід та допомога надаються й надалі, зроблено кількадесят пропозицій із працевлаштування та з наданням житла”, - наголосили у міністерській пресслужбі.

Окрім того, колишнім полоненим надається допомога щодо зубопротезування та іншого відновлення після травм, яких вони зазнали у неволі. Одну жінку переведено до столичного медзакладу, де вона чекає операції на суглобах.

За інформацією Мінветеранів, 23 особам із 25 допомогли зробити документи та відкрити банківські рахунки.

До співпраці залучені громадські організації та фахівці ряду медичних закладів та інститутів НАМН України, підкреслили у Мінветеранів.

Раніше журналіст Юрій Бутусов у дописі у Facebook заявив, що влада не вирішує проблеми визволених у грудні з полону, зокрема, людям досі не виплатили компенсацію у розмірі 100 тис. грн.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня 2019 року під час обміну утримуваними особами з ОРДЛО на підконтрольну Україні територію повернулися 76 бранців.