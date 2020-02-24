Звільнені полонені отримають по 100 тисяч наступного тижня - Мінветеранів

Українці, звільнені з полону на Донбасі, почнуть отримувати матеріальну допомогу у 100 тисяч гривень з наступного тижня.

Про це повідомила пресслужба Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО (Мінветеранів) у Facebook.

"Звільнені полонені отримають по сто тисяч гривень матеріальної допомоги вже протягом тижня... З наступного понеділка люди отримають на свої банківські рахунки по сто тисяч грошової допомоги і ми нарешті закриємо це питання", - йдеться у повідомленні.

У відомстві розповіли, що майже два місяці Мінветеранів ледь не щодня працює зі звільненими полоненими.

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Раніше на своїй сторінці у Facebook український журналіст Юрій Бутусов написав, що жоден зі звільнених два місяці тому українських полонених не отримав обіцяну компенсацію в 100 тисяч гривень.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня 2019 року під час обміну утримуваними особами із ОРДЛО на підконтрольну Україні територію повернулися 76 бранців.