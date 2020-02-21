Мінветеранів оголосило конкурс на фахівців з питань реформ
Про це повідомляє пресслужба відомства у Telegram.
"Оголошено конкурси на надзвичайно важливі та відповідальні посади. Це 4 вакансії на фахівців з питань реформ", - йдеться у повідомленні.
Так, у міністерстві шукають людей на посади: генерального директора Директорату реабілітації, медичного забезпечення та соціальної реадаптації ветеранів, генерального директора Директорату вшанування пам’яті та формування позитивного образу ветерана, генерального директора Директорату стратегічного планування, європейської інтеграції та забезпечення взаємодії з органами державної влади, а також заступника директора Директорату - керівник експертної групи з питань надання статусів Директорату соціального захисту.
"Переконана, що така пропозиція має зацікавити самих ветеранів, тож чекаємо у своїх лавах", - наголосила очільниця міністерства Оксана Коляда.