Мінветеранів планує законодавчо узгодити питання спортивної реабілітації ветеранів

Питання фізичної та спортивної реабілітації буде узгоджено на законодавчому рівні.

Про це міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО Оксана Коляда заявила під час міжвідомчої наради в Укрінформі щодо питань спортивної реабілітації в Україні.

"Ми заклали питання фізичної і спортивної реабілітації в оновлений закон, який буде зареєстрований буквально цього тижня, максимум - наступного. І в цьому законі буде присвячена величезна частина якраз цим питанням", - зазначила вона.

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Міністр також нагадала, що торік було затверджено Державну цільову програму з питань реабілітації, де були "закладені підвалини, основи міжвідомчої комунікації".

"В цьому році вперше офіційно на Invictus Games було виділено бюджетні кошти. До цього часу фінансування відбувалось в рамках оборонного бюджету", - зауважила Коляда.

Очільниця Мінветеранів підкреслила, що, на жаль, Україна ще "дуже далека" від повноцінної інфраструктури і можливостей для занять спортом.

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"Ми свідомі того, що в Україні дуже мало закладів загального користування, які мають доступність для людей і на візках, і для людей з інвалідністю. Ми постійно порушуємо це питання на рівні уряду та на рівні всіх відомств", - додала Коляда.