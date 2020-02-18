У "Кончі-Заспі" відбулося відкрите тренування національної збірної Ігор Нескорених

В олімпійському навчально-спортивному центрі «Конча-Заспа» відбулося відкрите тренування української національної збірної Ігор Нескорених-2020.

Про це інформує пресслужба Нацгвардії.

"Сьогодні в олімпійському навчально-спортивному центрі "Конча-Заспа" під час другого навчального табору відбулося відкрите тренування української національної збірної Ігор Нескорених 2020 (Invictus Games 2020)", - йдеться у повідомленні.

У НГУ нагадали, що цьогоріч на Invictus Games 2020 Україну представлятимуть 20 ветеранів (у минулі роки виступали лише 17), серед яких - 4 представники Нацгвардії: Дмитро Афанасьєв, Сергій Наумов, Родіон Сітдіков та Ігор Галушка.

Під час відкритого тренування вони демонстрували свої навички з легкої атлетики, веслування на тренажерах, велоспорту, паверліфтингу, плавання та стрільби з лука.

Наголошується, що вперше за історію участі українців в Іграх українська команда виступить власною баскетбольною збірною, і, хоча спеціальні візки для гри в баскетбол українська збірна отримала лише декілька днів тому від американських партнерів, останні зазначають, що результати вже перевершили очікування.

Відкрите тренування національної збірної Ігор Нескорених / Фото: ngu.gov.ua

Зазначається, що після зборів учасники продовжать індивідуальні тренування за місцем проживання відповідно до індивідуально розробленого плану.

"Попереду у нескорених ще один такий навчально-тренувальний табір і власне виступ на Іграх 9-16 травня, що відбудеться у Гаазі, Нідерланди", - уточнили у пресслужбі НГУ.

Як повідомляв Укрінформ, "Ігри Нескорених-2020" пройдуть 9-16 травня в Гаазі (Нідерланди).

Україна втретє візьме участь у змаганнях. Зважаючи на високий рівень організації та популярність Ігор Нескорених в Україні, Фундація Ігор Нескорених (Invictus Games) збільшила квоту для української команди — з 15 до 20 осіб. Минулого року українська збірна на Іграх Нескорених-2018 виборола 20 медалей.