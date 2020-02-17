Українська збірна "Нескорених" ознайомилася з новими видами спортивних змагань

На семінарі з адаптивних видів спорту для ветеранів Invictus Unite українські учасники "Ігор Нескорених" (Invictus Games) познайомилися з новими для себе видами спортивних змагань.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба збірної.

"Баскетбол на візках — новий вид спорту для Invictus Games Team Ukraine. Виглядає дуже захопливо", - йдеться у дописі.

Окрім того, учасники "Ігор Нескорених" познайомилися із новим для української збірної видом спорту - волейбол сидячи.

Міжнародний семінар Invictus Unite / Фото: Гена Минченко, Укрінформ

"Командні види спорту — це не тільки видовищно, а ще й допомагає об'єднати учасників у єдиний механізм", - зазначили у пресслужбі.

За інформацією організаторів, у семінарі Invictus Unite взяли участь збірні "Нескорених" України та США. Під час теоретичної частини спікери події обговорювали питання спортивної реабілітації в Україні та світі. Також українські та американські ветерани ділилися своїм досвідом відновлення за допомогою спорту.

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Під час практичної частини учасникам семінару запропонували спробувати заняття кількома адаптивними видами спорту (біг на візках, перегони на ручних велосипедах, адаптивне веслуванням), а також зіграти у волейбол сидячи та баскетбол на візках. Для останнього американська делегація спеціально привезла 10 професійних баскетбольних візків.

Як повідомляв Укрінформ, "Ігри Нескорених-2020" пройдуть 9-16 травня в Гаазі (Нідерланди).

Україна втретє візьме участь у змаганнях. Зважаючи на високий рівень організації та популярність Ігор Нескорених в Україні, Фундація Ігор Нескорених (Invictus Games) збільшила квоту для української команди — з 15 до 20 осіб. Минулого року українська збірна на Іграх Нескорених-2018 виборола 20 медалей.