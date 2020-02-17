Українська збірна "Нескорених" ознайомилася з новими видами спортивних змагань
Про це повідомляє у Facebook пресслужба збірної.
"Баскетбол на візках — новий вид спорту для Invictus Games Team Ukraine. Виглядає дуже захопливо", - йдеться у дописі.
Окрім того, учасники "Ігор Нескорених" познайомилися із новим для української збірної видом спорту - волейбол сидячи.
Міжнародний семінар Invictus Unite / Фото: Гена Минченко, Укрінформ
За інформацією організаторів, у семінарі Invictus Unite взяли участь збірні "Нескорених" України та США. Під час теоретичної частини спікери події обговорювали питання спортивної реабілітації в Україні та світі. Також українські та американські ветерани ділилися своїм досвідом відновлення за допомогою спорту.
Під час практичної частини учасникам семінару запропонували спробувати заняття кількома адаптивними видами спорту (біг на візках, перегони на ручних велосипедах, адаптивне веслуванням), а також зіграти у волейбол сидячи та баскетбол на візках. Для останнього американська делегація спеціально привезла 10 професійних баскетбольних візків.
Як повідомляв Укрінформ, "Ігри Нескорених-2020" пройдуть 9-16 травня в Гаазі (Нідерланди).
Україна втретє візьме участь у змаганнях. Зважаючи на високий рівень організації та популярність Ігор Нескорених в Україні, Фундація Ігор Нескорених (Invictus Games) збільшила квоту для української команди — з 15 до 20 осіб. Минулого року українська збірна на Іграх Нескорених-2018 виборола 20 медалей.