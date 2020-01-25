Ігри Нескорених є реабілітацією ветеранів через спорт — психолог

Ігри Нескорених (Invictus Games) – найкраща реабілітація для бійців.

На цьому наголосила в Гаазі в рамках підготовки до Ігор Нескорених менеджер супроводжуючої делегації родин та друзів учасників Invictus, психолог фонду "Повернись живим" Ольга Семенова, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Invictus – це реабілітація через спорт, через участь у змаганнях, долученість до спільноти. Ми побачили і почули багато різних історій. Одним з етапів відбору було проходження інтерв’ю з психологами, і під час цих інтерв’ю дехто з потенційних учасників та учасниць дуже сильно розкривалися. Вони казали, що це вперше в житті в них є можливість поговорити про свій досвід. Багато різних історій розчулили”, - сказала вона.

У свою чергу представник ради ветеранів та заступник головного тренера Тарас Шпук зазначив, що учасники - не професійні спортсмени і не мають досвіду у тих видах спорту, в яких беруть участь, але мають потужну мотивацію.

“Ми пишаємося ними, і у багатьох з них є хороша фізична підготовка, загальна фізична підготовка. Їм усе дуже добре вдається, і вони показують надзвичайні результати, як для тих хлопців, які прийшли і буквально за пів року спробували себе у тому чи іншому виді спорту. І це дуже круто. Своїм прикладом вони надихають тих військових, які в госпіталі дивляться на них і розуміють, що теж можуть. У нас є позитивні історії хлопців, які побачили перший раз Invictus в госпіталі по телевізору і сказали собі ще тоді, що мають бути там - і через два роки він вже в збірній”, - наголосив Шпук.

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Разом з учасниками на Ігри Нескорених-2020 до Гааги приїде команда підтримки – це дружини, діти, батьки, найближчі друзі та колеги. Загалом близько 40 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, "Ігри Нескорених-2020" пройдуть 9 – 16 травня 2020 року в Гаазі (Нідерланди). Україна втретє візьме участь у змаганнях. Зважаючи на високий рівень організації та популярність "Ігор Нескорених" в Україні, Фундація "Ігор нескорених" (Invictus Games) збільшила квоту для української команди — з 15 до 20 осіб. Минулого року українська збірна на "Іграх Нескорених-2018" виборола 20 медалей.

Фото: Софія Шовікова.