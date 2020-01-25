На Ігри Нескорених їде 20 українських ветеранів

Українська команда у цьогорічних Іграх Нескорених, які відбудуться в Нідерландах, вперше змагатиметься у такому виді спорту як баскетбол на візках. Він стане восьмим видом для нашої збірної.

Про це повідомила в коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі, де українська делегація вирішувала організаційні питання, координаторка Ігор Нескорених в Україні Оксана Горбач.

Українська делегація Ігор Нескорених у Нідерландах / Фото: Ірина Драбок та Софія Шовікова

“Наша команда тренується зараз у семи видах спорту, зокрема, плавання, біг, штовхання ядра, метання диска. І буквально нещодавно ухвалили рішення про баскетбол на візках. І це, звичайно, величезний крок вперед для нашої збірної”, - зазначила Горбач.

Вона розповіла, що цього року в Гаагу прилетить 20 військовослужбовців, ніхто з них у попередніх Іграх Нескорених не брав участі.

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"Це повністю нова збірна. Ми щороку ухвалюємо не просте для нас рішення, чи ми дозволимо членам минулорічних збірних бути членами і в поточному році. Військовий конфлікт продовжується, ми вирішили, що вся наша збірна буде на 100% складатися з нових ветеранів. Вони не брали участі в Торонто та Сіднеї”, - пояснила координаторка Ігор Нескорених в Україні.

Вона також розповіла, що в Нідерландах в рамках підготовки до Ігор відбулася зустріч націй. Протягом чотирьох днів українська делегація займалася такими питаннями, як розклад змагань, логістика, умови перебування, супровід учасників та їхніх рідних.

Як повідомляв Укрінформ, Ігри Нескорених-2020 пройдуть 9 – 16 травня 2020 року в Гаазі (Нідерланди). Україна втретє візьме участь у змаганнях. Зважаючи на високий рівень організації та популярність Ігор Нескорених в Україні, Фундація Ігор нескорених (Invictus Games) збільшила квоту для української команди — з 15 до 20 осіб. Минулого року українська збірна на Іграх Нескорених-2018 виборола 20 медалей.