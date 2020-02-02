Ігри Нескорених-2020: у Гаазі показали, як виглядатиме спортивне містечко

У мерії Гааги встановили інформаційний борд, на якому можна побачити Зуйдерпарк, саме там проходитиме більшість змагань.

На час проведення Ігор Нескорених-2020 гаазький парк перетвориться на спортивне містечко, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Цього року в Гаагу прилетить 20 українських військовослужбовців, ніхто з них у попередніх Іграх Нескорених не брав участі.

Ігри Нескорених 2020: спортивне містечко Фото: Ірина Драбок

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці січня в Нідерландах в рамках підготовки до Ігор відбулася зустріч націй. Протягом чотирьох днів українська делегація займалася такими питаннями, як розклад змагань, логістика, умови перебування, супровід учасників та їхніх рідних.

Ігри Нескорених-2020 пройдуть 9 – 16 травня 2020 року в Гаазі (Нідерланди).

Україна втретє візьме участь у змаганнях. Зважаючи на високий рівень організації та популярність Ігор Нескорених в Україні, Фундація Ігор нескорених (Invictus Games) збільшила квоту для української команди — з 15 до 20 осіб. Минулого року українська збірна на Іграх Нескорених-2018 виборола 20 медалей.