Скалецька пояснила, чому евакуйованих з Китаю не розмістили на військових базах

МОЗ не шукав медичних установ для проведення карантину евакуйованих з Уханя, тому що вони всі - здорові люди. І практика інших країн використовувати військові бази або лікарні України не підійшла через війну.

Про це розповіла міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька в інтерв'ю Deutsch Welle.

"Насправді було нелегко знайти приміщення через деякі інші причини, не пов'язані з охороною здоров'я. Ми не шукали медичні установи, де надається медична допомога - це недоцільно, оскільки у нас всі здорові люди. І практика багатьох країн, де використовували військові бази або лікарні, у нас не спрацювала. Ми вели розмови з Міноборони, але на сьогодні у нас стан війни, і всі такі заклади зайняті пораненими або використовуються для реабілітації", - сказала Скалецька.

Вона зазначила, що шукали просто місце для проживання "здорових людей певну кількість днів".

"Дійсно, були вимоги знайти місця для проживання, які мають відокремлені стічні води, для того, щоб можна було їх знезаражувати. І ми маємо такі заклади. Це був один із критеріїв відбору. А другий: щоб вони (евакуйовані - ред.) жили в окремому приміщенні і не мали контакту з іншими відвідувачами. І такі заклади є, але зараз вони законсервовані на зиму, бо працюють лише влітку як санаторії, які беруть відпочивальників, тому взимку не були готові нас прийняти. І були інші санаторії, які приймають зараз відвідувачів і відокремлених будинків вони не мають. Тому складно було знайти окрему порожню будівлю, але готову: з опаленням, з працівниками тощо. І це велика проблема", - підкреслила міністр.

За її словами, наприклад, у Сінгапурі для цієї мети використовували готель, в якому власник звільнив усі поверхи і більше нікого туди не пускав.

Так само вона розповіла, що умови в санаторії звичайні для більшості українців.

"Якщо брати для порівняння готелі або Європу, то вони відрізняються від того, як живе більшість українців у своїх квартирах: це чисті стіни, чиста підлога, немає дірок у стіні. Якщо ще про умови, то у мене в номері не відрегульовані двері на балкон, з них продуває. Але це швидко вирішується: чи підкласти ковдрочку, щоб не дуло, або підкрутити.

(Харчування - ред.) Картопля, котлетка, яєчко, два кружечки огірочка. Все це бачили в санаторіях. Єдине, що не подають на тарілці, а подають у коробочці, щоб було упаковано", - розповіла Скалецька.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах кооронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх на автобусах перевезли в Нові Санжари на Полтавщині, де вони перебуватимуть на обсервації в медичному центрі Нацгвардії.

Жителі селища Нові Санжари і прилеглих населених пунктів з ночі перекривали дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. Між протестувальниками та поліцією сталися сутички.

Нові Санжари того дня відвідали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, його перший заступник Сергій Яровий, керівник Національної поліції Ігор Клименко, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка вирішила провести два тижні в обсервації разом з евакуйованими.

Всього на обсервації перебувають 94 людини.