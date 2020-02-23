Скалецьку дивує, чому брифінги про коронавірус погано “розходилися” у ЗМІ

МОЗ проводило багато брифінгів, інформувало про коронавірус та його особливості, а також про те, як буде проводитися евакуація українців з китайського Уханя, але ЗМІ не хотіли превентивно інформувати населення.

Про це розповіла міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька в інтерв'ю Deutsch Welle.

"Інформування і про коронавірус, і про його особливості, і про стан захворюваності в Україні, і про те, як будемо здійснювати евакуацію - ми проводили досить багато брифінгів. Хоча завжди можна сказати, що їх було мало. Але мене завжди дивувало, чому в ЗМІ вони розходилися так погано. Тобто нікому не було цікаво превентивно інформувати населення, а канали інформування, такі як пресконференції, брифінги або сайт - не всі заходять і читають", - сказала Скалецька.

Вона висловила впевненість, що найкращий спосіб упоратися з маніпуляціями і викривленнями - "показувати зсередини, як ми дотримуємося протиепідемічних заходів, що тут усе безпечно". І міністр сподівається, що ці дії "сприятимуть тому, що настрої заспокояться".

За словами міністра, рішення залишитися в санаторії, де розмістили евакуйованих з Уханя українців, було непростим. Але українські епідеміологи, які мають багаторічний досвід контролю за епідемічною ситуацією в Україні, знають, що треба робити і як усе організувати.

"Я переконана, що за стрічковою огорожею навколо санаторію безпечно. У приміщенні теж серйозної, значної загрози для здоров'я немає. У публічному просторі постійно підривається довіра до державних діячів, до держави, до прийнятих рішень. Постійно ставиться під сумнів робота. Ми, наприклад, інформуємо, що в нас є тест-системи (на коронавірус - ред.) і в разі потреби ми їх використовуємо. А в ЗМІ потім читаємо: міністр сказала, що є тест-системи, проте ми сумніваємося", - підкреслила керівник МОЗ.

За її словами, попри те, що МОЗ говорив про безпеку і було вжито всіх необхідних заходів, "люди говорили на вулицях - що треба спалити, що всі вимруть... Це не те, що ми говорили. Це явно було затягування людей у дивні повідомлення, які невідомо ким передавалися", - акцентувала Скалецька.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх на автобусах перевезли у Нові Санжари на Полтавщині, де вони перебуватимуть на обсервації в медичному центрі Нацгвардії.

Жителі селища Нові Санжари й прилеглих населених пунктів у день приїзду евакуйованих з ночі перекривали дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих із Китаю. Між протестувальниками та поліцією сталися сутички.

Нові Санжари того дня відвідали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, його перший заступник Сергій Яровий, керівник Національної поліції Ігор Клименко, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, а також міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка вирішила провести два тижні в обсервації разом з евакуйованими.

Всього на обсервації знаходиться 94 людини - включаючи екіпаж і супроводжуючих осіб.