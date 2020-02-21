Зеленський: Хочемо, щоб молоді підприємці втілили свої сміливі ідеї у наше несміливе життя

Президент України Володимир Зеленський вважає, що державна підтримка сучасних прогресивних ідей дасть змогу маленькому бізнесу стати великим, а їхнім авторам допоможе втілити сміливі мрії та ідеї у наше несміливе життя.

Про це глава держави заявив під час виступу на нагородженні переможців конкурсу на отримання грантів Українського фонду стартапів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу подякувати за можливість нагородити і в цілому побачити живих сучасних людей - їх на Банковій, до речі, не дуже багато... Велику частину свого свідомого життя я присвятив генерації та пошуку нових дуже розумних, цікавих, крутих ідей та найголовніше - людей. Я знаю, чого вартують ідеї у наш час. Сьогодні у 21-му сторіччі це, я вважаю, найцінніше... Я також знаю, наскільки сильно гарним ідеям потрібна підтримка держави і віра в людей, віра у вас, у ці сучасні ідеї, тому ми вас підтримуємо", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що українська земля дуже багата не тільки надрами, а й талановитими людьми, але держава чомусь їх не помічала. За словами Зеленського, з перших днів президентства його команда прагне це змінити, і Український фонд стартапів - важливий крок у цьому напрямку.

"Сьогодні перші переможці отримують державне фінансування своїх стартапів. Це інвестиційні проєкти у різних сферах, які можуть, і так воно й буде, я знаю стовідсотково, поліпшити життя як окремих секторів (економіки), так і звичайних громадян України. Це допомога маленькому бізнесу стати великим бізнесом. Ми хочемо, щоб молоді підприємці отримали реальний шанс втілити свої сміливі мрії і сміливі ідеї у наше несміливе життя, а разом з ними - і нашу спільну мрію про нову сучасну прогресивну Україну", - акцентував глава держави.

Президент підкреслив, що це "не сліпе слідування тренду і не данина таким модним словам, як стартап, інновації, нанотехнології, діджиталізація", а розуміння того, що для держави це питання власного виживання у сучасному конкурентному світі.

Як повідомляв Укрінформ, Український фонд стартапів — це загальнодержавна інвестиційна програма, яка надає фінансування найталановитішим українським підприємцям. У липні 2019 року уряд презентував УФС; 2 грудня фонд почав приймати заявки на отримання грантів.

У п’ятницю, 21 лютого, Український фонд стартапів вручив гранти загальною вартістю 350 тисяч доларів першим восьми стартапам.