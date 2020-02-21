Зеленський: Україна називає себе Європою, але вчора здавалося, що з Середньовіччя

Зеленський: Україна називає себе Європою, але вчора здавалося, що з Середньовіччя

Відео
Укрінформ
Володимир Зеленський заявив, що вчора під час евакуації українців та громадян інших країн з Уханя подеколи Україна нагадувала йому Європу епохи Середньовіччя.

Про це глава держави заявив у виступі на нагородженні переможців конкурсу на отримання грантів Українського фонду стартапів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В першу чергу я хочу привітати як Президент усіх українців, які вчора повернулися на Батьківщину з китайського міста Ухань. Я впевнений, ми всі бажаємо їм міцного здоров'я та віримо, що вже найближчими тижнями вони будуть вдома поруч зі своїми рідним та близькими. Ми постійно кажемо, що Україна - це Європа. Так от учора, відверто вам скажу, в деяких епізодах здавалося, що ми Європа епохи Середньовіччя, на жаль. Давайте не забувати, що ми всі з вами люди, а не... Не хочу зараз підбирати неправильне слово", - сказав Зеленський.

У цьому контексті, звертаючись до учасників церемонії, він висловив сподівання, що "скоро, у найближчому майбутньому" з'явиться "дуже важливий і потрібний нашій країні та й всьому світу стартап, який навчить деяких громадян людяності, поваги, єдності і того, що є у вас, - критичного мислення".

Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 лютого в харківському аеропорту сів літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на карантин у медичному центрі Нацгвардії.

Однак місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Увечері сталися сутички протестувальників з правоохоронцями. Під час них постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників заворушень.

Читайте також: Зеленський дуже переймався ситуацією у Нових Санжарах — Мендель

Нові Санжари відвідали очільник МВС Арсен Аваков, голова Національної поліції Ігор Клименко, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, Прем'єр-міністр Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка згодом прийняла рішення провести два тижні в карантині з евакуйованими з китайського Уханя громадянами.

Загалом з Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн.

Фото: сайт Президента

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-