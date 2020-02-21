Зеленський: Україна називає себе Європою, але вчора здавалося, що з Середньовіччя

Володимир Зеленський заявив, що вчора під час евакуації українців та громадян інших країн з Уханя подеколи Україна нагадувала йому Європу епохи Середньовіччя.

Про це глава держави заявив у виступі на нагородженні переможців конкурсу на отримання грантів Українського фонду стартапів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В першу чергу я хочу привітати як Президент усіх українців, які вчора повернулися на Батьківщину з китайського міста Ухань. Я впевнений, ми всі бажаємо їм міцного здоров'я та віримо, що вже найближчими тижнями вони будуть вдома поруч зі своїми рідним та близькими. Ми постійно кажемо, що Україна - це Європа. Так от учора, відверто вам скажу, в деяких епізодах здавалося, що ми Європа епохи Середньовіччя, на жаль. Давайте не забувати, що ми всі з вами люди, а не... Не хочу зараз підбирати неправильне слово", - сказав Зеленський.

У цьому контексті, звертаючись до учасників церемонії, він висловив сподівання, що "скоро, у найближчому майбутньому" з'явиться "дуже важливий і потрібний нашій країні та й всьому світу стартап, який навчить деяких громадян людяності, поваги, єдності і того, що є у вас, - критичного мислення".

Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 лютого в харківському аеропорту сів літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на карантин у медичному центрі Нацгвардії.

Однак місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Увечері сталися сутички протестувальників з правоохоронцями. Під час них постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників заворушень.

Нові Санжари відвідали очільник МВС Арсен Аваков, голова Національної поліції Ігор Клименко, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, Прем'єр-міністр Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка згодом прийняла рішення провести два тижні в карантині з евакуйованими з китайського Уханя громадянами.

Загалом з Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн.

Фото: сайт Президента