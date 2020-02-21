Зеленський дуже переймався ситуацією у Нових Санжарах — Мендель

Володимир Зеленський у четвер весь день стежив за евакуацією та розміщенням у Нових Санжарах громадян, яких вивезли з китайського міста Ухань, і був готовий до різних нюансів.

Про це розповіла прессекретар глави держави Юлія Мендель в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Він (Зеленський - ред.) абсолютно весь день присвятив цій ситуації. В принципі, він був готовий до того, що можуть бути якісь нюанси, бо ми готувалися. Ми два тижні готували це перевезення, цю евакуацію. І ви пам’ятаєте, на брифінгу він натякнув на те, що можуть бути якісь політичні сили до цього прив’язані, власне, він у своєму пості підкреслив те, що раніше старі політики ділили українців на правильних і неправильних, але ця епоха закінчилася. Він намагався зробити все, точніше, він не намагався, він справді зробив усе, тому що він присвятив весь день тому, щоб і уряд добре комунікував, і всі служби спрацювали", - зазначила речниця Президента.

За її словами, Зеленський дуже переймався, переживав це “дуже особистісно”, для нього такі речі є важливими.

"Те, що вчора сталося, ми сприймаємо як тест на людяність, і дуже важко уявити, що звичайні пересічні українці брали каміння і кидали в автобуси, де їхали наші громадяни. Такі самі люди, як кожен з нас, це була фактично молодь: студенти, діти", - підкреслила Мендель.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого об 11:50 в харківському аеропорту сів літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на карантин у медичному центрі Нацгвардії.

Однак місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Увечері сталися сутички протестувальників з правоохоронцями. Під час них постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників сутичок.

У Нові Санжари прибули очільник МВС Арсен Аваков, голова Національної поліції Ігор Клименко, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Також у Нові Санжари вилетів Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук разом міністром охорони здоров'я Зоряною Скалецькою, яка згодом прийняла рішення провести два тижні в карантині з евакуйованими з китайського Уханя громадянами.

Загалом з Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн.