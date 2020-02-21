Український фонд стартапів вручив гранти першим проєктам-переможцям

Український фонд стартапів вручив гранти загальною вартістю 350 тисяч доларів вісьмом стартапам.

Про це директор УФС Павло Картагра заявив на церемонії нагородження переможців конкурсу на отримання грантів Українського фонду стартапів 21 лютого в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Сьогодні фонд стартапів роздає перші гранти вісьмом командам-переможцям. Всі вони були оцінені незалежними експертами, всі вони мають експертизу у венчурному інвестуванні та у сфері інновацій", - сказав він.

Нагородженні переможців конкурсу на отримання грантів Українського фонду стартапів / Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ

Шістьом командам виділили Seed-гранти (50 тисяч доларів):

- AeroDrone - комплексні рішення на базі безпілотних літаків;

- GeoDesign info - аналітичний онлайн-центр;

- BIOC - технологія нанополімеризації для отримання біопластику;

- FieldBI - аналітично-експертна система для стейкхолдерів ринку;

- Правомен - автоматизований помічник із побутових юридичних питань для допомоги населенню;

- Framiore - сталий бренд одягу із власним R&D-центром з розробки інноваційних виробів і технологій.

Pre-seed-гранти (25 тисяч доларів) отримали:

- Pytag - торгово-аналітична платформа для торгівлі зерном;

- BioBin - мобільний додаток для кращого впливу на довкілля.

“На мою думку, перший конкурс — це завжди виклик.Тому що державі, як правило, не вірять. Чому? Ну ось це державне, там будуть щось підтасовувати, щось буде нечесно. На мою думку, цей перший конкурс показав, що держава також може задавати стандарти, які формують довіру. У мене немає жодної сумніву, що він пройшов чесно, що перемогли найкращі. У мене немає жодного сумніву, і я навіть не чув жодної скарги про те, що там щось було підтасовано”, - Прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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Як повідомляв Укрінформ, Український фонд стартапів - це загальнодержавна інвестиційна програма, яка надає фінансування найталановитішим українським підприємцям. У липні 2019 року уряд презентував УФС; 2 грудня фонд почав приймати заявки на отримання грантів.