Під Офісом Президента проходить акція - "Зеленський, отямся! Росія - ворог!"

Рух опору капітуляції проводить під Офісом Президента України акцію "Зеленський, отямся! Росія — ворог!".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, вона розпочалася одразу після вшанування активістами пам’яті загиблих на Майдані.

Біля ОПУ вони ще раз вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання.

У заході беруть участь кілька сотень громадян. Загалом вони поводять себе мирно. Активісти по черзі виголошують свої промови, інші – слухають їх та підтримують вигуками.

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Учасники озвучили основні претензії до Президента Володимира Зеленського. Зокрема, вони обурені тим, що глава держави уникає називати РФ агресором та закликають його отямитися та зрозуміти, що Росії не можна довіряти. Вони обурені тим, що Президент, на їхню думку, досі чітко не оприлюднив своє ставлення до Революції Гідності. На переконання учасників заходу, замість того, щоб належним чином продовжити справу, за яку загинула Небесна Сотня, влада стала на шлях капітуляції перед агресором.

У Києві відбулася акція «Зеленський, отямся! Росія - ворог!» / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Присутні на акції вигукують "Герої не вмирають", "Росія – ворог", "Росія вбиває!", "Ні капітуляції", "Слава Україні! Слава нації", а також гучно кричать "Ганьба!". Організатори мають намір щонайменше до 22 години перебувати під Офісом глави держави.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні в Україні День Героїв Небесної Сотні. День відзначається щорічно 20 лютого згідно з Указом Президента від 11 лютого 2015 року "Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні".

Під час Революції Гідності, протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Майдану. Наступного дня, 21 лютого 2014 року, офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану.

Сумний список Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти Майдану Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло зі слідами тортур активіста Юрія Вербицького.

З 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого – ще 20. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську Незалежність – до Небесної Сотні. 105 Героям Небесної Сотні посмертно присвоєно звання Герой України, а троє іноземців - громадянин Білорусі Михайло Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і Давид Кіпіані, посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні.