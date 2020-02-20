Венедіктова виступила за скасування закону про амністію активістів Майдану

Т.в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова виступила за скасування закону щодо недопущення переслідування учасників Революції Гідності.

Про це вона повідомила у інтерв'ю lb.ua.

За її словами, існує протиріччя між Законом "Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України" від 2014 року, і Кримінально-процесуальним кодексом України.

Вона нагадала, що у період подій Майдану було вбито 78 мітингувальників і 13 правоохоронців.

"З точки зору справедливості, ми мусимо пам’ятати і про 13 загиблих правоохоронців, які виконували наказ. Якщо накази були злочинними, потрібно притягнути до відповідальності тих, хто їх віддавав... Він перешкоджає об’єктивно нам розслідувати вбивства правоохоронців... Якщо ми хочемо справедливого і чесного розслідування, то цей закон треба скасувати", - зазначила Венедіктова.

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Верховна Рада 21 лютого 2014 року прийняла закон про недопущення переслідування учасників акцій протестів, що передбачає позбавлення як кримінальної, так і адміністративної відповідальності всіх осіб, які були затримані під час акцій протестів.