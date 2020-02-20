Венедіктова виступила за скасування закону про амністію активістів Майдану

Венедіктова виступила за скасування закону про амністію активістів Майдану

Укрінформ
Т.в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова виступила за скасування закону щодо недопущення переслідування учасників Революції Гідності.

Про це вона повідомила у інтерв'ю lb.ua.

За її словами, існує протиріччя між Законом "Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України" від 2014 року, і Кримінально-процесуальним кодексом України.

Вона нагадала, що у період подій Майдану було вбито 78 мітингувальників і 13 правоохоронців.

"З точки зору справедливості, ми мусимо пам’ятати і про 13 загиблих правоохоронців, які виконували наказ. Якщо накази були злочинними, потрібно притягнути до відповідальності тих, хто їх віддавав... Він перешкоджає об’єктивно нам розслідувати вбивства правоохоронців... Якщо ми хочемо справедливого і чесного розслідування, то цей закон треба скасувати", - зазначила Венедіктова.

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Верховна Рада 21 лютого 2014 року прийняла закон про недопущення переслідування учасників акцій протестів, що передбачає позбавлення як кримінальної, так і адміністративної відповідальності всіх осіб, які були затримані під час акцій протестів.

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