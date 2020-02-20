Характери гідності: Сидорчук, Варениця, Дзявульський, Бондарчук

Міністерство культури, молоді та спорту України підготувало серію відеороликів про загиблих учасників Революції гідності.

Роман Варениця народився 11 грудня 1978 року у селі Старий Яр Яворівського району Львівської області. У лютому 2014 року поїхав на Майдан Незалежності , де став активним учасником Революції гідності. Захищав барикади. 20 лютого 2014 року загинув внаслідок двох вогнепальних поранень, одна з куль снайпера влучила йому у серце. Похований у селі Старий Яр Яворівського району Львівської області.

Указом Президента України від 21 листопада 2014 року за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності Роману Михайловичу Варениці посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

Юрій Сидорчук народився 2 травня 1961 року у селі Дерно Ківерцівського району Волинської області. Більше 20 років займався підприємницькою діяльністю. 18 лютого 2014 року приїхав на Майдані Незалежності, де став активним учасником Революції гідності. Увечері того ж дня отримав важке вогнепальне поранення у голову. 19 лютого був доставлений в Інститут нейрохірургії, а 27 лютого разом з групою інших поранених учасників Майдану був перевезений на лікування до Чехії. Спочатку місяць лікувався у Празі, згодом був перевезений до міста Оломоуц. Перебував у комі 130 днів. Помер 28 червня 2014 року внаслідок зупинки серця. Похований у Києві на Міському кладовищі "Берковець".

Указом Президента України від 21 листопада 2014 року за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності Юрію Володимировичу Сидорчуку посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".