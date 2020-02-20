Характери гідності: Сидорчук, Варениця, Дзявульський, Бондарчук
Роман Варениця народився 11 грудня 1978 року у селі Старий Яр Яворівського району Львівської області. У лютому 2014 року поїхав на Майдан Незалежності , де став активним учасником Революції гідності. Захищав барикади. 20 лютого 2014 року загинув внаслідок двох вогнепальних поранень, одна з куль снайпера влучила йому у серце. Похований у селі Старий Яр Яворівського району Львівської області.
Указом Президента України від 21 листопада 2014 року за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності Роману Михайловичу Варениці посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".
Микола Дзявульський народився 1 вересня 1958 року у селищі Чагерне Ємельянівського району Красноярського краю Росії у родині репресованих. У 1962 році разом з батьками, які поверталися із заслання, переїхав до села Верба Дубенського району Рівненської області.
Взимку 2013-2014 років був координатором Шепетівської міської громадської організації Всеукраїнського громадського об'єднання "Майдан", сам неодноразово відвідував Майдан Незалежності у Києві, де був активним учасником Революції гідності. 20 лютого 2014 року загинув внаслідок вогнепального поранення, куля снайпера влучила йому прямо у серце. Похований у місті Шепетівка Хмельницької області.
Указом Президента України від 21 листопада 2014 року за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності Миколі Степановичу Дзявульському посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".
Сергій Бондарчук народився 9 вересня 1961 року у селі Губин Старокостянтинівського району Хмельницької. Взимку 2013-2014 років їздив на Майдан Незалежності, де був активним учасником Революції гідності. Був також організатором мирних акцій протесту у місті Старокостянтинів. 20 лютого 2014 року загинув на вулиці Інститутській внаслідок вогнепального поранення. Похований у місті Старокостянтинів Хмельницької області.
Указом Президента України від 21 листопада 2014 року за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності Сергію Михайловичу Бондарчуку посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".